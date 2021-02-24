Ужесточение карантина: Польша изменила правила въезда для иностранцев

Польша усилила карантин и изменила правила въезда для иностранцев из-за стремительного распространения Covid-19 на территории страны.

В частности, самоизоляцию после пересечения границы увеличат минимум до 14 дней. Однако это не относится к людям, которые иммунизировались двумя дозами вакцины против коронавируса. Также планируют закрыть торговые центры, отели, кинотеатры, бассейны, театры и музеи. В общественных местах вводят обязательное ношение масок.

Обучение учеников 1-3 классов будет проходить в дистанционном режиме. Дети смогут вернуться за парты только в случае, если показатели распространения опасного вируса будут замедляться.

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19 февраля в Польше началась третья волна коронавируса, во время которой также обнаружили первый случай нового штамма Covid-19.

Вакцина против коронавируса

В Польше сообщили, когда планируют перепродать Украине обещанные партии вакцины против вируса Covid-19. Это случится, когда компании и производители вакцины наладят поставки препаратов в Польшу.

Польша должна получить 20 млн доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. 16 млн препаратов используют для вакцинации населения Польши, а 4 млн планируют перепродать в Украину, Грузию и Албанию.

Источник: Rzeczpospolitej