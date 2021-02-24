Посилення карантину: Польща змінила правила в’їзду для іноземців

Польща посилила карантин та змінила правила в’їзду для іноземців через стрімке поширення Covid-19 на території країни.

Зокрема, самоізоляцію після перетину кордону збільшать щонайменше до 14 днів. Однак це не стосується людей, які імунізувалися двома дозами вакцини проти коронавірусу. Також планують закрити торгові центри, готелі, кінотеатри, басейни, театри та музеї. У громадських місцях вводять обов’язкове носіння масок.

Навчання учнів 1-3 класів проходитиме у дистанційному режимі. Діти зможуть повернутися за парти тільки у випадку, якщо показники поширення небезпечного вірусу сповільнюватимуться.

19 лютого в Польщі почалася третя хвиля коронавірусу, під час якої також виявили перший випадок нового штаму Covid-19.

Вакцина проти коронавірусу

У Польщі повідомили, коли планують перепродати Україні обіцяні партії вакцини проти вірусу Covid-19. Це трапиться, коли компанії та виробники вакцини налагодять постачання препаратів до Польщі.

Польща повинна отримати 20 млн доз вакцини проти коронавірусу від компанії AstraZeneca. 16 млн препаратів використають для вакцинації населення Польщі, а 4 млн планують перепродати в Україну, Грузію та Албанію.

Джерело: Rzeczpospolitej