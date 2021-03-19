В США мужчина держал акул в бассейне, чтобы продать в интернете

В штате Нью-Йорк (США) мужчину признали виновным в содержании живых акул в своем бассейне и продаже их в интернете. Речь идет о семи акулах.

Согласно заявлению генерального прокурора штата Летиции Джеймс, 40-летнему Джошуа Сегину грозит штраф в размере $5 тыс. за незаконное хранение с намерением продать семь песчаных акул.

Согласно законодательству, песчаные акулы — охраняемый вид, а за их незаконное владение в штате без специальной лицензии грозит штраф.

На этой неделе мужчина был приговорен к условному освобождению в суде, без тюремного заключения или испытательного срока, но на определенных судом условиях.

К слову, с 2017 года мужчина находился на радаре Департамента охраны окружающей среды, когда он был арестован в Джорджии за вождение без водительских прав, а также за содержание пяти низкорослых акул в кузове авто — они находились в специальном резервуаре.

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