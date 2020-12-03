Намибия продает на аукционе 170 слонов из-за засухи

Намибия выставила на продажу 170 диких слонов.

Такое решение приняло Министерство окружающей среды, лесного хозяйства и туризма страны.

Приобрести животных могут как местные жители, так и иностранцы. Однако желающим поучаствовать в торгах необходимо документально подтвердить, что у них есть все условия для содержания слонов. Иностранцам также нужно предоставить таможенные документы, разрешающие ввоз слонов в их государство.

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В Намибии последние годы провели успешную кампанию по борьбе с браконьерством из-за чего популяция слонов значительно выросла. В стране обеспокоены, что слоны из-за засухи будут вторгаться в районы проживания людей.

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