В Египте во время дайвинга на отдыхе акула напала на семью украинцев. 12-летний мальчик попал в реанимацию, врачи не смогли спасти его раненую руку и готовятся ко второй операции.
Трагедия произошла на рифе Shark and Yolanda в нацпарке Рас Мохаммед недалеко от Шарм эль Шейха. На семью напала трехметровая пелагическая акула.
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К сожалению, это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры.
Лечение взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины на связи с родными пострадавших.
В Швейцарии тигрица загрызла работницу зоопарка
В городе Цюрих (Швейцария) тигрица напала на сотрудницу зоопарка. Она набросилась на 55-летнюю женщину внутри вольера.
Тигрица ранила женщину в шею и загрызла ее на глазах у посетителей, среди которых был ребенок.
Источник: Join UP