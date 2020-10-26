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Факты / Происшествия

В Египте акула напала на украинскую семью — ребенку ампутировали руку

В Египте во время дайвинга на отдыхе акула напала на семью украинцев. 12-летний мальчик попал в реанимацию, врачи не смогли спасти его раненую руку и готовятся ко второй операции.

Трагедия произошла на рифе Shark and Yolanda в нацпарке Рас Мохаммед недалеко от Шарм эль Шейха. На семью напала трехметровая пелагическая акула.

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К сожалению, это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры.

Лечение взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины на связи с родными пострадавших.

В Швейцарии тигрица загрызла работницу зоопарка

В городе Цюрих (Швейцария) тигрица напала на сотрудницу зоопарка. Она набросилась на 55-летнюю женщину внутри вольера.

Тигрица ранила женщину в шею и загрызла ее на глазах у посетителей, среди которых был ребенок.

Источник: Join UP

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