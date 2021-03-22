Российская кибератака на США могла задеть сотни компаний в Германии

Хакерская операция в США через программное обеспечение компании SolarWinds стала одной из самых масштабных за последние годы и могла задеть около 300 организаций в Германии.

Вредоносное обновление, которое злоумышленники незаметно внедрили в программное обеспечение SolarWinds, на несколько месяцев открыло двери к многочисленным органам власти и компаниям со всего мира. Это может быть использовано для атак, в том числе и кражи данных.

Целями атаки были Государственный департамент США, крупные корпорации, такие как Microsoft, а также Федеральное управление уголовной полиции Германии и Институт Роберта Коха.

С тех пор, как в декабре прошлого года стало известно о хакерской атаке, список пострадавших компаний и государственных органов увеличивался. Федеральное правительство теперь предусматривает, что нападение могло задеть около 300 компаний в Германии. Об этом говорится в отчете Федерального правительства на запрос члена Партии зеленых Константина фон Нотца.

Дело в том, что почти 300 компаний были клиентами SolarWinds и могли быть атакованы через уязвимое программное обеспечение компании Orion. 11 февраля Федеральное управление по вопросам защиты информации (BSI) проинформировало всех потенциальных жертв.

Сам факт существования “лазеек” не означает, что произошла утечка данных из ряда организаций. Пока только 13 организаций ответили на обращение BSI, что имело целью установить, похитили ли их данные, со значительной вероятностью, во время хакерских атак.

Пока не известно, кто именно стоит за хакерскими атаками, но следователям по кибербезопасности удалось обнаружить следы, указывающие на Россию. В некоторых кодах атак стоит подпись хакерской группы Turla, которая, по мнению экспертов, действует из России и, вероятно, в интересах ФСБ. Правительство США также обвиняет в атаке российских хакеров. По данным Агентства национальной безопасности (АНБ) и Федерального бюро расследований (ФБР) злоумышленники хотели шпионить за сетями и собирать информацию.

Вышеупомянутая хакерская атака продолжалась с весны 2020 года и произошла через программное обеспечение компании SolarWinds и Microsoft. В США в результате нее пострадали около 100 организаций и девять федеральных агентств.

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Источник: Spiegel