У 45-го президента США Дональда Трампа появился новый личный сайт. Онлайн-платформа предназначена для общения с его сторонниками.

В описании ресурса 45office.com отмечается, что офис Дональда Трампа стремится сохранить замечательное наследие администрации экс-президента, одновременно продвигая программу Америка прежде всего.

На сайте пока доступны три страницы. Одна посвящена биографиям Дональда и Мелании Трамп и их достижением на посту президента и первой леди Штатов.

Главная страница предлагает американцам поделиться своими мыслями с Трампом. Для этого нужно заполнить специальную форму с личными контактными данными.

Также отдельно предусмотрена возможность пригласить бывшую президентскую чету на публичное мероприятие или заказать у них приветственное поздравление по любому поводу.

Третья страница предназначена для запросов от СМИ.

Блокировка Трампа в соцсетях

Бывший президент США Дональд Трамп не был согласен со своим поражением на выборах главы государства в ноябре 2020-го. Поэтому он призвал людей выйти на акции протеста в Вашингтоне.

Митинги 6 января 2021-го закончились штурмом Капитолия и смертями людей. Такие действия Трампа осудили в мире, а его аккаунты в социальных сетях заблокировали.

Уже 21 марта его советник Джейсон Миллер сообщил, что Трамп планирует вернуться к соцсетям, создав собственную платформу.