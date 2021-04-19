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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Россия стянула к границам Украины и в Крым 150 тыс. военных — Боррель

російські військові

Возле границ Украины и в аннексированном Крыму Россия сосредоточила 150 тыс. своих военных. Такую цифру назвал высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, РФ продолжает наращивать свои войска возле границ и в Крыму.

— Мы очень обеспокоены из-за накопления российских войск возле украинской границы. Более 150 тыс. российских военных сосредоточены возле границ Украины и в Крыму. Риск дальнейшей эскалации — очевиден, — отметил он на пресс-конференции.

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Боррель отказался говорить, откуда у него данные о таком количестве военных, но уточнил, что именно на них он ориентируется. Также он обратил внимание на то, что наращивание войск РФ возле границ Украины и в Крыму достигло наибольшего количества, чем когда-либо.

Наращивание войск РФ — позиция ЕС

Накануне Жозеп Боррель также сообщил, что Евросоюз требует от России отвести войска от границы Украины.

По его словам, такая ситуация вызывает тревогу. Также Боррель подчеркнул, что отношения с Россией становятся все более напряженными.

В то же время министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил, что Россия активно наращивает войска возле украинской границы. Но, по его словам, Украина готова к защите от возможного вторжения РФ.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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