ЕС призывает Россию отвести войска от границы с Украиной — Боррель

Евросоюз требует от России отвести войска от границы с Украиной, потому что это вызывает тревогу. 19 апреля на заседании Совета ЕС обсудят ситуацию на украинской границе.
Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Брюсселе перед началом онлайн-заседания.
— Ми будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести войска от границы с Украиной, — заявил он.
Также на заседание Совета ЕС пригласили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который объяснит членам Совета, какова ситуация на украинско-российской границе.
В то же время Боррель подчеркнул, что отношения с Россией становятся все более напряженными.
Также Совет ЕС обсудит ситуацию с выселением российских дипломатов из Чехии и ситуацию с заключением российского оппозиционера Алексея Навального.
— Я получил письмо от его команды. Мы очень обеспокоены состоянием здоровья Навального, — сообщил дипломат.
Наращивание войск РФ
В конце марта стало известно, что Россия стягивает войска возле границ Украины.
По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, таким образом РФ демонстрирует то, что она не забыла о своих незаконных планах с 2014 года.
В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к любым провокациям со стороны РФ.
В НАТО и Евросоюзе полностью поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины.
Источник: Еврокомиссия