ЕС призывает Россию отвести войска от границы с Украиной — Боррель

Евросоюз требует от России отвести войска от границы с Украиной, потому что это вызывает тревогу. 19 апреля на заседании Совета ЕС обсудят ситуацию на украинской границе.

Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Брюсселе перед началом онлайн-заседания.

— Ми будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развернуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести войска от границы с Украиной, — заявил он.

Также на заседание Совета ЕС пригласили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, который объяснит членам Совета, какова ситуация на украинско-российской границе.

В то же время Боррель подчеркнул, что отношения с Россией становятся все более напряженными.

Также Совет ЕС обсудит ситуацию с выселением российских дипломатов из Чехии и ситуацию с заключением российского оппозиционера Алексея Навального.

— Я получил письмо от его команды. Мы очень обеспокоены состоянием здоровья Навального, — сообщил дипломат.

Наращивание войск РФ

В конце марта стало известно, что Россия стягивает войска возле границ Украины.

По словам главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, таким образом РФ демонстрирует то, что она не забыла о своих незаконных планах с 2014 года.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к любым провокациям со стороны РФ.

В НАТО и Евросоюзе полностью поддержали суверенитет и территориальную целостность Украины.

Источник: Еврокомиссия