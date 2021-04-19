Росія стягнула до кордонів України і в Крим 150 тис. військових – Боррель

Біля кордонів України та в анексованому Криму Росія зосередила 150 тис. своїх військових. Таку цифру назвав високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

За його словами, РФ продовжує нарощувати свої війська біля кордонів та у Криму.

– Ми дуже занепокоєні через накопичення російських військ біля українського кордону. Понад 150 тис. російських військових зосереджені біля кордонів України та в Криму. Ризик подальшої ескалації – очевидний, – зазначив він під час прес-конференції.

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Боррель відмовився говорити, звідки у нього дані про таку кількість військових, але уточнив, що саме на них він орієнтується. Також він звернув увагу на те, що нарощування військ РФ біля кордонів України і в Криму сягнуло найбільшої кількості, ніж будь-коли.

Нарощування військ РФ – позиція ЄС

Напередодні Жозеп Боррель також повідомив, що Євросоюз вимагає від Росії відвести війська від кордону України.

За його словами, така ситуація викликає тривогу. Також Боррель наголосив, що відносини з Росією стають дедалі напруженішими.

Водночас міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив, що Росія активно нарощує війська біля українського кордону. Але, за його словами, Україна готова до захисту від можливого вторгнення РФ.