Если Россия перейдет красную линию, должны быть последствия — Кулеба

Для Украины красной линией, которую не должна переходить Россия, является государственная граница. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с главами МИД Эстонии, Литвы и Латвии.

— Если Россия переходит красную линию, если она пересечет границу, то должны быть последствия. Но все действия сейчас направлены на то, чтобы демотивировать Россию от дальнейшего обострения ситуации, — заявил он.

Дмитрий Кулеба также надеется, что дипломатические способы, в частности сегодняшний визит в Украину министров иностранных дел Эстонии, Литвы и Латвии, помогут предотвратить эскалацию ситуации на Донбассе.

Кроме того, по мнению главы МИД, благодаря совместным международным усилиям удастся восстановить территориальную целостность Украины и вернуть аннексированный Крым и временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

Обострение на Донбассе

Накануне наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что РФ накапливает технику на Донбассе. В частности, 269 единиц разного типа вооружения и военной техники были размещены на оккупированной территории с нарушениями.

Практически на всех полигонах обнаружили бронированные машины — всего 113 единиц. Также миссия ОБСЕ заявила о препятствовании работе со стороны боевиков.