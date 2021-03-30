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Наташа Тарчевська |

Росія нарощує війська поблизу кордону України: Хомчак назвав регіони

Російська Федерація нарощує свої війська поблизу державного кордону України, під ударом можуть опинитися одразу декілька регіонів.

Росія нарощує війська поблизу кордону України: Хомчак назвав регіони

Про це під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Розвідка зафіксувала активізацію російських військ на півночі, на сході і на півдні України.

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