Королева Елизавета II является самым долгоправящим монархом в Великобритании. Она взошла на престол, когда ей исполнилось 25, и носит корону уже 69 лет. Сегодня Ее величество празднует свой 95-й день рождения.

Кто унаследует престол после того, как уйдет королева — читайте на Фактах ICTV.

До 2011 года наследовать престол могли только мужчины, после внесенных коррективов корона передается старшему ребенку монарха вне зависимости от пола. Важная поправка — на трон могут претендовать только законнорожденные дети.

Исходя из установленных правил наследования, следующее место на троне должно достаться старшему сыну королевы — 72-летнему принцу Чарльзу. Он считается самым пожилым наследником.

Второй на очереди — 38-летний принц Уильям. Он старший сын принца Чарльза.

Далее — 7-летний принц Джордж, 5-летняя принцесса Шарлотта и 2-летний принц Луи — дети герцогов Кембриджских.

Шестой в очереди наследников — 36-летний принц Гарри — младший сын принца Чарльза. Потом — годовалый Арчи — сын герцогов Сассекских.

Далее претендовать на престол могут — принц Эндрю — второй сын королевы Елизаветы II, принцесса Беатрис и принцесса Евгения — дочери принца Эндрю и Август Филипп Хоук — сын принцессы Евгении.

Следующим в очереди на престол идет младший сын Ее величества — принц Эдвард и его дети — Джеймс, виконт Северн и леди Луиза.

После наследовать трон может дочь королевы Елизаветы II — принцесса Анна. Далее правление может перейти к ее сыну — Питеру Филлипсу и его детям — Саване Филлипс и Айле Филлипс. Также есть еще дочь принцессы Анны — Зара Тиндолл и ее дочери — Мия Грейм Тиндолл и Лина Тиндолл.

Всего в очереди на британский престол более 50 человек.

Пять фактов из биографии Елизаветы II

Жизнь самой известной британской королевы Елизаветы II полна невероятных историй, рекордов и совпадений.

Ее величество является правящим монархом сразу 15 независимых стран. Коронация Елизаветы впервые в истории монархии транслировалась по телевидению, а также ее пытался убить 17-летний кадет.

Впечатляющие факты из жизни британской королевы Елизаветы II — читайте на Фактах ICTV.