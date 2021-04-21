Королева Єлизавета ІІ – монарх, який найдовше перебуває на троні у Великій Британії. Вона зійшла на престол, коли їй виповнилося 25, і носить корону вже 69 років. Сьогодні Її величність святкує свій 95-й день народження.

Хто успадкує престол після того, як піде королева – читайте на Фактах ICTV.

До 2011 року успадковувати престол могли тільки чоловіки, після внесених корективів корона передається старшій дитині монарха незалежно від статі. Важлива поправка – на трон можуть претендувати тільки закононароджені діти.

З огляду на встановлені правила спадкування, наступне місце на троні має дістатися старшому синові королеви – 72-річному принцу Чарльзу. Він вважається найстарішим спадкоємцем.

Другий на черзі – 38-річний принц Вільям. Він старший син принца Чарльза.

Далі – 7-річний принц Джордж, 5-річна принцеса Шарлотта і 2-річний принц Луї – діти герцогів Кембриджських.

Шостий в черзі спадкоємців – 36-річний принц Гаррі – молодший син принца Чарльза. Потім – однорічний Арчі – син герцогів Сассекських.

Далі претендувати на престол можуть – принц Ендрю – другий син королеви Єлизавети II, принцеса Беатріс і принцеса Євгенія – дочки принца Ендрю та Август Філіп Гоук – син принцеси Євгенії.

Наступним в черзі на престол йде молодший син Її величності – принц Едвард і його діти – Джеймс, віконт Северн і леді Луїза.

Після успадковувати трон може дочка королеви Єлизавети II – принцеса Анна. Далі правління може перейти до її сина – Пітера Філліпса та його дітей – Савани Філліпс і Айли Філліпс. Також є ще донька принцеси Анни – Зара Тіндолл та її дочки – Мія Грейм Тіндолл і Ліна Тіндолл.

Загалом у черзі на британський престол понад 50 осіб.

П’ять фактів із біографії Єлизавети II

Життя найвідомішої британської королеви Єлизавети II сповнене неймовірних історій, рекордів і збігів.

Її величність – монарх одразу 15 незалежних країн. Коронацію Єлизавети вперше в історії монархії транслювали на телебаченні, а також її намагався вбити 17-річний кадет.

Вражаючі факти з життя британської королеви Єлизавети II – читайте на Фактах ICTV.