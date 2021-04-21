Елизавета II: пять фактов из биографии ко дню рождения королевы

Ежегодно 21 апреля Великобритания празднует выдающуюся дату — день рождения королевы Елизаветы II.

Жизнь самой известной британской королевы полна невероятных историй, рекордов и совпадений.

В этом году королеве исполнилось 95 лет. Елизавета II без преувеличения стала исторической фигурой при жизни, и 21 апреля все британцы склоняют голову перед Ее величеством.

Пять впечатляющих фактов из жизни британской королевы Елизаветы II — далее в материале.

Десятки титулов и номинальная власть

Королева Елизавета — правящий монарх сразу 15 независимых стран.

К владениям королевы относятся такие территории, как Канада, Австралия, Новая Зеландия, Ямайка, Барбадос, Багамские Острова, Гренада, Папуа-Новая Гвинея, Соломоновы Острова, Тувалу, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, Белиз, Сент-Китс и Невис.

Все эти государства входят в Содружество Наций — организацию, созданную после распада некогда крупнейшей в мире Британской империи. Ее также возглавляет королева.

А еще Елизавета II — номинальный руководитель англиканской церкви и главнокомандующий Вооруженных сил Великобритании.

По состоянию на 2021 год она уверенно остается старейшим правителем в мире. За время правления королевы сменилось семь Пап Римских и 12 британских премьер-министров.

Историческая коронация в прямом эфире

Елизавету короновали на британского монарха в далеком 1953 году.

Британские биографы королевской семьи утверждают, что это была одна из самых пышных церемоний в истории.

А еще коронация Елизаветы впервые в истории монархии транслировалась по телевидению.

Как позже вспоминали современники церемонии, немало британцев выступали против такого решения, поскольку верили в священность восшествия на престол.

В королеву стреляли

Во время визита в Новую Зеландию в 1981 году королеву Елизавету пытался убить 17-летний кадет.

Он делал серию выстрелов из винтовки: королева, будучи верхом на коне, ловко удержалась в седле, а пули пролетели мимо.

Власти Новой Зеландии долгое время держали в тайне этот инцидент, поскольку речь шла о настоящей попытке покушения на жизнь монарха.

Впоследствии выяснилось, что задержанный Кристофер Льюис страдал от психического расстройства и строил планы убийства всех членов королевской семьи.

Дрезденский скандал

В 1992 году королева вместе с мужем, принцем Филиппом посетила Германию.

В рамках поездки супруги побывали в Дрездене. Во время Второй мировой войны город сильно пострадал от ударов британской авиации.

После церемониальной службы в одном из соборов, организованной для того, чтобы почтить память жертв войны, демонстранты забросали автомобиль королевы тухлыми яйцами.

Как и положено истинной королеве, Елизавета II воздержалась от официальной реакции и каких-либо комментариев относительно этого инцидента.

Никаких штанов и побольше сумочек

О стиле Елизаветы будут говорить еще не одно поколение, однако бывали случаи, когда и она нарушала королевский протокол.

У Елизаветы есть собственный придворный кутюрье, а также с ней в разные периоды сотрудничали многие модные дома с мировым именем.

Не считая езду верхом на лошади, королева лишь трижды выходила на публику в брюках: в остальное время она всегда носит юбки.

Поскольку протокол не позволяет королеве дважды одевать одну и ту же одежду, в коллекции Елизаветы есть более трех тысяч шляпок.

Отдельная слабость королевы — сумочки. По словам придворных экспертов, обычно в сумочке Елизаветы II лежит помада ее любимого бренда Clarins, очки для чтения, шариковая ручка, мятные конфеты и 5 фунтов стерлингов для пожертвований на воскресной церковной службе.