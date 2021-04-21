Королева Елизавета II обратилась к людям во всем мире, которые отдали дань уважения и выразили соболезнования в связи со смертью ее мужа, герцога Эдинбургского.

Ее величество отметила, что сегодня, 21 апреля, в свой 95-й день рождения она получила множество сообщений с добрыми пожеланиями, которые ей очень ценны.

— Как семья мы переживаем период глубокой печали. Но для всех нас было утешением видеть и слышать, как в Соединенном Королевстве, Содружестве и во всем мире отдается дань уважения моему мужу, — говорится в обращении Елизаветы II.

Королева подчеркнула, что ее семья и она благодарят всех за поддержку и доброту, оказанные им в последние дни.

— Мы глубоко тронуты. Это постоянно напоминает нам о том, что Филипп оказывал огромное влияние на бесчисленное количество людей на протяжении всей своей жизни, — завершила обращение Елизавета II.

The Queen’s message to people across the world who have sent tributes and messages of condolence following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/1apW7s1zXS — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2021

Принц Филипп умер

Герцог Эдинбургский, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив до своего 100-летия два месяца. Церемония прощания состоялась 17 апреля.

Здоровье Герцога Эдинбургского медленно ухудшалось. В частности, в этом году он перенес операцию на сердце, после которой почти месяц находился в больнице.