Королева Єлизавета II звернулася до людей в ​​усьому світі, які віддали данину поваги та висловили співчуття у зв’язку зі смертю її чоловіка, герцога Единбурзького.

Її величність зазначила, що сьогодні, 21 квітня, в свій 95-й день народження вона отримала безліч повідомлень з добрими побажаннями, які їй дуже цінні.

– Як сім’я ми переживаємо період глибокої печалі. Але для всіх нас було розрадою бачити і чути, як у Сполученому Королівстві, Співдружності та в усьому світі віддають данину поваги моєму чоловікові, – йдеться у зверненні Єлизавети II.

Королева наголосила, що її сім’я та вона дякують усім за підтримку та доброту, надані їм в останні дні.

– Ми глибоко зворушені. Це постійно нагадує нам про те, що Філіп мав великий вплив на величезну кількість людей протягом всього свого життя, – завершила звернення Єлизавета II.

The Queen’s message to people across the world who have sent tributes and messages of condolence following the death of The Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/1apW7s1zXS — The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2021

Принц Філіп помер

Герцог Единбурзький, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років, не доживши до свого 100-річчя два місяці. Церемонія прощання відбулася 17 квітня.

Здоров’я Герцога Единбурзького повільно погіршувалося. Зокрема, цьогоріч він переніс операцію на серці, після якої майже місяць перебував у лікарні.