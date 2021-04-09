Герцог Эдинбургский, принц Филипп умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Из-за смерти мужа королевы Елизаветы II на знаковых зданиях в Великобритании приспустили флаги и объявили период траура.

Здоровье принца Филиппа в последнее время постепенно ухудшалось. Он объявил, что отказывается от королевских обязанностей в мае 2017 года, шутя, что больше не может встать.

Последний раз принц появлялся во время официального мероприятия в 2017 году во время парада Королевских морских пехотинцев возле передней части Букингемского дворца.

С тех пор его редко видели на публике, он находился в основном в имении королевы Сандрингем в Норфолке, хотя переезжал с ней в Виндзорский замок во время локдауна из-за пандемии Covid-19.

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Там супруги праздновал 73-ю годовщину свадьбы в ноябре 2020 года. Он также отметил свое 99-летие в Виндзорском замке.

Филипп женился на принцессе Елизавете 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. У пары четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

В середине марта принца Филиппа выписали из больницы после 28-дневной госпитализации. Он провел в больнице почти месяц, ему сделали операцию на сердце, а также вылечили от инфекции, которую у него обнаружили еще в середине февраля.

99-летний принц провел в больнице имени короля Эдуарда и госпитале Святого Варфоломея 28 дней, и это самая длинная госпитализация в его жизни.

Источник: The Royal Family