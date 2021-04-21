Єлизавета ІІ: п'ять фактів з біографії до дня народження королеви

Щороку 21 квітня Велика Британія святкує визначну дату – день народження королеви Єлизавети ІІ.

Життя найвідомішої британської королеви сповнене неймовірних історій, рекордів та співпадінь.

Цьогоріч королеві виповнилося 95 років. Єлизавета ІІ без перебільшень стала історичною постаттю за життя, і 21 квітня всі британці схиляють голову перед Її величністю.

П’ять разючих фактів із життя британської королеви Єлизавети ІІ – далі у матеріалі.

Десятки титулів і номінальна влада

Королева Єлизавета – монарх одразу 15 незалежних країн.

До володінь королеви належать такі території, як Канада, Австралія, Нова Зеландія, Ямайка, Барбадос, Багамські Острови, Гренада, Папуа Нова Гвінея, Соломонові Острови, Тувалу, Сент-Люсія, Сент-Вінсент і Гренадини, Антигуа і Барбуда, Беліз, Сент-Кіттс і Невіс.

Усі ці держави входять до Співдружності Націй – організації, створеної після розпаду колись найбільшої у світі Британської імперії. Її також очолює королева.

А ще Єлизавета ІІ – номінальна очільниця англіканської церкви та головнокомандувач Збройних сил Великої Британії.

Станом на 2021 рік вона впевнено залишається найстарішим правителем у світі. За час правління королеви змінилося сім Пап Римських і 12 британських прем’єр-міністрів.

Історична коронація в прямому ефірі

Єлизавету коронували на британського монарха в далекому 1953 році.

Британські біографи королівської родини стверджують, що це була одна із найпишніших церемоній в історії.

А ще коронацію Єлизавети вперше в історії монархії транслювали на телебаченні.

Як пізніше згадували сучасники церемонії, чимало британців виступали проти такого рішення, адже вірили в сакральність сходження на престол.

У королеву стріляли

Під час візиту до Нової Зеландії у 1981 році королеву Єлизавету намагався вбити 17-річний кадет.

Він зробив серію пострілів з гвинтівки: королева у той час сиділа верхи на коні і вправно втрималася в сідлі, а кулі пролетіли повз.

Влада Нової Зеландії довгий час тримала у таємниці цей інцидент, оскільки йшлося про справжню спробу замаху на життя монарха.

Згодом з’ясувалося, що затриманий Крістофер Льюіс страждав від психічного розладу і планував убити всіх членів королівської родини.

Дрезденський скандал

У 1992 році королева разом із чоловіком, принцом Філіпом відвідала Німеччину.

У рамках поїздки подружжя побувало у Дрездені. Під час Другої світової війни місто сильно постраждало від ударів британської авіації.

Після церемоніальної служби в одному із соборів, організованої для вшанування пам’яті жертв війни, демонстранти закидали автомобіль королеви тухлими яйцями.

Як і належить істинній королеві, Єлизавета ІІ утрималася від офіційної реакції та будь-яких коментарів після цього інциденту.

Жодних штанів і побільше сумочок

Про стиль Єлизавети говоритимуть ще не одне покоління, однак бували випадки, коли і вона порушувала королівський протокол.

У Єлизавети є власний придворний кутюр’є, а також з нею у різні періоди співпрацювало чимало будинків моди зі світовим іменем.

Якщо не брати до уваги їзду верхи на коні, королева лише тричі виходила на публіку в штанах: в інший час вона завжди носить спідниці.

Оскільки протокол не дозволяє королеві двічі одягати той самий одяг, у колекції Єлизавети є понад три тисячі капелюшків.

Окрема слабкість королеви – це сумочки. За словами придворних експертів, зазвичай у сумочці Єлизавети ІІ лежить помада її улюбленого бренду Clarins, окуляри для читання, кулькова ручка, м’ятні цукерки і 5 фунтів стерлінгів для пожертви на недільній церковній службі.