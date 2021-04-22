Обошла рекорд США: Индия зафиксировала критическое количество новых случаев Covid-19

Коронавирус в Индии достиг критической точки: за минувшие сутки в стране зафиксировали почти 315 тыс. новых случаев коронавируса. Это стало мировым рекордом.

Эксперты убеждены, что преждевременное ослабление карантина привело к коллапсу системы здравоохранения Индии.

Более того, за последние четыре дня было зарегистрировано более 1 млн случаев коронавируса. Общее количество заражений составляет уже 15,93 млн.

Ведущие индийские медики признаются, что не ожидали такой мощной второй волны Covid-19. Отмечается, что сейчас от коронавируса вакцинировались лишь 8% населения.

— Сейчас у нас непредсказуемая нехватка лекарств, медицинского оборудования и больничных коек, — заявил исполнительный председатель индийской фирмы здравоохранения Biocon & Biocon Киран Мазумдар Шоу.

Уже сегодня, 22 апреля, власти страны объявили о запрете поездок на всех видах транспорта внутри страны.

Такой жесткий запрет не касается только медицинских работников и госслужащих.

Коронавирус в мире

До сегодняшнего дня рекорд по наибольшему количеству новых случаев Covid-19 удерживали США.

2 января 2021 года там было зафиксировано 300 310 случаев коронавируса в сутки.

Сейчас ситуация с Covid-19 в США улучшается, что связывают с активными темпами вакцинации граждан.