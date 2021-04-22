Обійшла рекорд США: Індія зафіксувала критичну кількість нових випадків Covid-19

Коронавірус в Індії досяг критичної точки: за минулу добу в країні зафіксували майже 315 тис. нових випадків коронавірусу. Це стало світовим рекордом.

Експерти переконані, що передчасне послаблення карантину призвело до колапсу системи охорони здоров’я Індії.

Більше того, за останні чотири дні було зареєстровано понад 1 млн випадків коронавірусу. Загальна кількість заражень становить вже 15,93 млн.

Провідні індійські медики зізнаються, що не очікували настільки потужної другої хвилі Covid-19. Зазначається, що наразі від коронавірусу вакцинувалися лише 8% населення.

– Зараз у нас непередбачувана нестача ліків, медичного обладнання та лікарняних ліжок, – заявив виконавчий голова індійської фірми охорони здоров’я Biocon & Biocon Кіран Мазумдар Шоу.

Вже сьогодні, 22 квітня, влада країни оголосила про заборону поїздок на всіх видах транспорту всередині країни.

Така жорстка заборона не стосується лише медичних працівників та держслужбовців.

Коронавірус у світі

До сьогоднішнього дня рекорд за найбільшою кількістю нових випадків Covid-19 утримували США.

2 січня 2021 року там було зафіксовано 300 310 випадків коронавірусу за добу.

Наразі ситуація з Covid-19 в США поліпшується, що пов’язують з активними темпами вакцинації громадян.