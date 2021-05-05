Думала, будет семь: в Марокко женщина родила сразу 9 детей

Женщина из Мали родила девять детей: пятерых девочек и четырех мальчиков.

Об этом сообщает министерство здравоохранения Мали.

Халима Сиссе ожидала рождения семерых детей, потому что именно так показал результат УЗИ. 25-летней роженице сделали кесарево сечение.

Рожала она в марокканской клинике. Туда ее перевели по приказу президента страны Ба Ндао.

Роженица и малыши чувствуют себя хорошо, а уже через несколько недель они вернутся в Мали.

В Болгарии родился ребенок с антителами к Covid-19

В Болгарии женщина родила ребенка с антителами от коронавируса.

Как выяснилось, женщина заболела Covid-19 еще во время беременности, поэтому ребенок получил необходимые антитела к коронавирусу.

После успешных родов новорожденному сделали тест на наличие антигенов, он показал положительный результат.

После выписки мать с ребенком некоторое время будут находиться под контролем медиков.