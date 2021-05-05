PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

Думала, буде сім: у Марокко жінка народила одразу 9 дітей

Младенец

Жінка з Малі народила дев’ять дітей: п’ятьох дівчаток і чотирьох хлопчиків.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я Малі.

Халіма Сіссе очікувала на народження сімох дітей, бо саме так показав результат УЗД. 25-річній породіллі зробили кесарів розтин.

Народжувала вона у марокканській клініці. Туди її перевели за наказом президента країни Ба Ндао.

Породілля та малюки почуваються добре, а уже за кілька тижнів вони повернуться до Малі.

У Болгарії народилася дитина з антитілами до Covid-19

У Болгарії жінка народила дитину з антитілами від коронавірусу.

Як з’ясувалося, жінка захворіла на Covid-19 ще під час вагітності, тому немовля отримало необхідні антитіла до коронавірусу.

Після успішних пологів новонародженому зробили тест на наявність антигенів, він показав позитивний результат.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка