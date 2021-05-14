Жительница Великобритании Якали Ди Рома кормит грудью сразу двух сыновей: старшего, которому четыре года, и младшего.
31-летнаяя женщина не собирается отлучать от груди четырехлетнего ребенка, хотя в январе этого года уже во второй раз стала мамой. Кроме того, она активно демонстрирует это в сети, публикуя фото процесса кормления грудью на своей странице в Instagram.
— Грудное вскармливание для меня это нечто особенное. Это создает неразрывную связь с моими мальчиками. Я знаю, что делаю все возможное для своих мальчиков, и я буду продолжать делать это настолько долго, насколько им будет нужно, — говорит Якали.
Из-за этого мать иногда критикуют и обвиняют в педофилии.
Женщина объясняет, что не планировала так долго кормить сына, но у него проблемы со здоровьем. Кроме того, так ей удается успокоить ребенка.
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Сейчас мать кормит детей по очереди. Старший прикладывается к груди дважды в день.
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Чем питаться матери, кормящей ребенка
Для женщин, которые кормят своих детей грудью, есть рекомендации по питанию.
Их рацион должен быть сбалансированным.
Подробнее о диете для кормящих матерей, читайте на Фактах ICTV.
Источник: Yakaly Di Roma
Фото: Yakaly Di Roma