Мешканка Великої Британії Якалі Ді Рома годує грудьми одразу двох синів: старшого, якому чотири роки, і молодшого.

31-річна жінка не збирається відлучати від грудей чотирирічну дитину, хоча у січні цього року уже вдруге стала мамою. Крім того, вона хизується цим, активно публікуючи фото процесу годування груддю на своїй сторінці в Instagram.

– Грудне вигодовування для мене це щось особливе. Це створює нерозривний зв’язок з моїми хлопчиками. Я знаю, що роблю все можливе для своїх хлопчиків, і я буду продовжувати робити це настільки довго, наскільки їм буде потрібно, – говорить Якалі.

Через це матір іноді критикують та звинувачують у педофілії.

Жінка ж пояснює, що не планувала так довго годувати сина, але у нього проблеми зі здоров’ям. Крім того, так їй вдається заспокоїти дитину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YAKALY DI ROMA (@yakydiroma)

Нині мати годує дітей по черзі. Старший прикладається до грудей двічі на день.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YAKALY DI ROMA (@yakydiroma)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YAKALY DI ROMA (@yakydiroma)

Що можна їсти мамі, яка годує дитину

Для жінок, які годують своїх дітей грудьми, є рекомендації щодо харчування.

Їхній раціон має бути збалансованим.

Детальніше про дієту для матерів, які годують дітей, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Yakaly Di Roma

Фото: Yakaly Di Roma