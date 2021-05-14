Мешканка Великої Британії Якалі Ді Рома годує грудьми одразу двох синів: старшого, якому чотири роки, і молодшого.
31-річна жінка не збирається відлучати від грудей чотирирічну дитину, хоча у січні цього року уже вдруге стала мамою. Крім того, вона хизується цим, активно публікуючи фото процесу годування груддю на своїй сторінці в Instagram.
– Грудне вигодовування для мене це щось особливе. Це створює нерозривний зв’язок з моїми хлопчиками. Я знаю, що роблю все можливе для своїх хлопчиків, і я буду продовжувати робити це настільки довго, наскільки їм буде потрібно, – говорить Якалі.
Через це матір іноді критикують та звинувачують у педофілії.
Жінка ж пояснює, що не планувала так довго годувати сина, але у нього проблеми зі здоров’ям. Крім того, так їй вдається заспокоїти дитину.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нині мати годує дітей по черзі. Старший прикладається до грудей двічі на день.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Що можна їсти мамі, яка годує дитину
Для жінок, які годують своїх дітей грудьми, є рекомендації щодо харчування.
Їхній раціон має бути збалансованим.
Детальніше про дієту для матерів, які годують дітей, читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Yakaly Di Roma
Фото: Yakaly Di Roma