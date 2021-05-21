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Факты / Мир
Максим Зайченко |

В Белом доме засомневались, что смогут помешать реализации Северного потока-2

Белый Дом

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что сейчас почти невозможно остановить строительство российского газопровода Северный поток-2. Проект уже завершили на 95 процентов.

При этом в Белом доме отметили, что их позиция по этому проекту не изменилась.

— Когда президент приступил к обязанностям, 95 процентов трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план … Как можем мы остановить реализованный в другой стране проект, законченный на 95 процентов?, — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Вашингтон предпринял значительные шаги против Северного потока-2.

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Санкции против Северного потока-2

Ранее глава государства Владимир Зеленский сообщил, что снятие санкций с Северного потока-2 грозит геополитическими изменениями.

По его мнению, это будет личным поражением президента США Джо Байдена и победой РФ.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон вводит дополнительные санкции против четырех юридических лиц и четырех судов, которые причастны к строительству этого газопровода.

В то же время санкции против оператора проекта, его главы Матиаса Варнига, а также других должностных лиц отменяются.

Источник: White House

Фото: Depositphotos

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