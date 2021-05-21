В адміністрації президента США Джо Байдена заявили, що зараз майже неможливо зупинити будівництво російського газопроводу Північний потік-2. Проект вже завершили на 95 відсотків.

Водночас в Білому домі зазначили, що їх позиція щодо цього проекту не змінилася.

– Коли президент приступив до обов’язків, 95 відсотків трубопроводу було побудовано, і ми продовжуємо говорити про те, що це погана ідея і нехороший план … Як можемо ми зупинити реалізований в іншій країні проект, закінчений на 95 відсотків?, – заявила на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі.

За її словами, Вашингтон зробив значні кроки проти Північного потоку-2.

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Санкції проти Північного потоку-2

Раніше глава держави Володимир Зеленський повідомив, що зняття санкцій з Північного потоку-2 загрожує геополітичними змінами.

На його думку, це буде особистою поразкою президента США Джо Байдена і перемогою РФ.

За день до цього держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Вашингтон вводить додаткові санкції проти чотирьох юридичних осіб та чотирьох судів, які причетні до будівництва цього газопроводу.

Водночас санкції проти оператора проекту, його глави Матіаса Варніга, а також інших посадових осіб скасовуються.