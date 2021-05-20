Президент Украины Владимир Зеленский считает, что снятие санкций с российского газопровода Северный поток-2 грозит геополитическими изменениями. По его словам, это будет личным проигрышем президента США Джо Байдена.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции 20 мая.

Глава государства уверен, что снятие санкций с газопровода станет победой России.

— Есть большой риск, что они могут надавить на США, чтобы снять санкции. Я считаю, что это будет проигрыш США, лично Байдена. Я это говорю открыто. Это будет серьезная геополитическая победа России, — сказал Зеленский.

Снятие санкций против Северного потока-2

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вводят дополнительные санкции против четырех юридических лиц и четырех судов, причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2.

При этом санкции против оператора проекта, его главы Матиаса Варнига, а также других должностных лиц отменяются.

Отметим, в начале мая Зеленский заявил, что Украина и США имеют общую позицию насчет строительства российского газопровода.