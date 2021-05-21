Вакцина от коронавируса способствовала появлению 9 новых миллиардеров — исследование

Появление вакцин от коронавируса помогла девяти человекам стать миллиардерами. Это люди, связанные с фармацевтическими компаниями Moderna, BioNTech и CanSino Biologics. Об этом свидетельствуют результаты исследования некоммерческой организации People’s Vaccine Alliance, которая выступает за равномерное распределение вакцины в мире.

Больше всего людей обогатилось в составе американского производителя вакцины — биотехнологической компании Moderna. Значительно приумножили свое состояние пять сотрудников, в том числе генеральный директор Стефан Бансель (+$4,3 млрд).

Улучшили материальное положение также трое сотрудников китайской фармкомпании CanSino Biologics. Девять новых миллиардеров в целом имеют чистую прибыль в размере $19,3 млрд. Этой суммы будет достаточно, чтобы провести вакцинацию всех людей, проживающих в бедных странах.

Сейчас страны с низким уровнем доходов получили лишь 0,2% от всего объема вакцин в мире.

Сертификаты вакцинации в Европе

С 1 июля в Евросоюзе заработают сертификаты вакцинации. Это поможет упростить передвижение между европейскими странами во время пандемии.

Документ будет цифровым и будет содержать данные относительно препарата и даты вакцинации, а также результаты тестов. Подробнее о сертификатах вакцинации в Европе читайте на Фактах ICTV.

Источник: Euronews