Вакцина від коронавірусу сприяла появі 9 нових мільярдерів – дослідження

Поява вакцин від коронавірусу допомогла дев’яти особам стати мільярдерами. Це люди, пов’язані з фармацевтичними компаніями Moderna, BioNTech та CanSino Biologics. Про це свідчать результати дослідження некомерційної організації People’s Vaccine Alliance, яка виступає за рівномірний розподіл вакцини у світі.

Найбільше людей збагатилося у складі американського виробника вакцини – біотехнологічної компанії Moderna. Значно примножили свої статки п’ять співробітників, зокрема генеральний директор Стефан Бансель (+$4,3 млрд).

Покращили матеріальне становище також троє співробітників китайської фармкомпанії CanSino Biologics. Дев’ять нових мільярдерів загалом мають чистий прибуток у розмірі $19,3 млрд. Цієї суми буде достатньо, щоб провести вакцинацію всіх людей, що проживають у бідних країнах.

Наразі країни з низьким рівнем доходів отримали лише 0,2% від усього обсягу вакцин у світі.

Сертифікати вакцинації в Європі

З 1 липня в Євросоюзі запрацюють сертифікати вакцинації. Це допоможе спростити пересування між європейськими країнами під час пандемії.

Документ буде цифровим і міститиме дані щодо препарату та дати вакцинації, а також результати тестів. Детальніше про сертифікати вакцинації в Європі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Euronews