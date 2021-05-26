В Эстонии отменят ряд ограничений, введенных для преодоления пандемии коронавируса. Ослабление карантина начнется с 31 мая.

Со следующей недели эстонцам позволили собираться компаниями более двух человек, а правило соблюдения социальной дистанции заменили на “разумное рассредоточения”.

Также разрешено проводить мероприятия в помещении с участием до 25 человек при разумном расстоянии. С 14 июня театрам, кинозалам и религиозным учреждениям можно принимать посетителей с заполнением мест на половину.

Учреждениям торговли также позволили работать с заполненностью до 50%. Масочный режим в Эстонии продолжит действовать.

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Вакцина от коронавируса способствовала появлению новых миллиардеров

В мире появилось девять новых миллиардеров благодаря появлению вакцины от коронавируса. Пять из них связаны с американской фармацевтической компанией Moderna.

Еще трое — сотрудники китайской компании CanSino Biologics. В общем эти люди обогатились на $19,3 млрд.

Источник: правительство Эстонии