В Естонії скасують низку обмежень, введених для подолання пандемії коронавірусу. Послаблення карантину розпочнеться з 31 травня.

З наступного тижня естонцям дозволили збиратися компаніями більше двох людей, а правило дотримання соціальної дистанції замінили на “розумне розосередження”.

Також дозволено проводити заходи у приміщенні за участі до 25 осіб за умови розумної відстані. З 14 червня театрам, кінозалам і релігійним установам можна приймати відвідувачів з заповненням місць на половину.

Закладам торгівлі також дозволили працювати з заповненістю до 50%. Масковий режим в Естонії продовжить діяти.

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Вакцина від коронавірусу сприяла появі нових мільярдерів

У світі з’явилося дев’ять нових мільярдерів завдяки появі вакцини від коронавірусу. П’ять з них пов’язані з американською фармацевтичною компанією Moderna.

Ще троє – співробітники китайської компанії CanSino Biologics. Загалом ці люди збагатилися на $19,3 млрд.

Джерело: уряд Естонії