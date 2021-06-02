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Факты / Мир
Максим Зайченко |

В Ираке зафиксировали первые случаи заражения черной плесенью: есть жертвы

В Ираке зафиксировали первые случаи заражения черной плесенью: есть жертвы

В Ираке зафиксировали первые случаи заражения мукормикозом, больше известным как черная плесень или черный грибок. Жертвами болезни уже стали два человека.

По словам пресс-секретаря Департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили, первый зараженный умер в городе Насирия с населением более полумиллиона человек. О том, что жертва заболела черной плесенью, стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти умершего.

— Случаи появления черной плесени возникают в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусом, из-за ослабления иммунитета, — отметил Аль-Замили.

Он также добавил, что в стране зарегистрировано еще четыре случая заражения мукормикозом.

Появление черной плесени в Украине

Медики предполагают, что черная плесень может появиться и в Украине, так как всплеск заболеваемости мукормикозом уже зафиксировали в соседней России.

Также случаи черного грибка зафиксированы в ряде западных стран.

Однако черная плесень не передается от человека к человеку, поэтому об эпидемической угрозе мукормикоза говорить не приходится.

Источник: Rudaw

Фото: Pexels

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