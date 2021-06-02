В Ираке зафиксировали первые случаи заражения мукормикозом, больше известным как черная плесень или черный грибок. Жертвами болезни уже стали два человека.
По словам пресс-секретаря Департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили, первый зараженный умер в городе Насирия с населением более полумиллиона человек. О том, что жертва заболела черной плесенью, стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти умершего.
— Случаи появления черной плесени возникают в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусом, из-за ослабления иммунитета, — отметил Аль-Замили.
Он также добавил, что в стране зарегистрировано еще четыре случая заражения мукормикозом.
Появление черной плесени в Украине
Медики предполагают, что черная плесень может появиться и в Украине, так как всплеск заболеваемости мукормикозом уже зафиксировали в соседней России.
Также случаи черного грибка зафиксированы в ряде западных стран.
Однако черная плесень не передается от человека к человеку, поэтому об эпидемической угрозе мукормикоза говорить не приходится.
Источник: Rudaw