В Ираке зафиксировали первые случаи заражения мукормикозом, больше известным как черная плесень или черный грибок. Жертвами болезни уже стали два человека.

По словам пресс-секретаря Департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили, первый зараженный умер в городе Насирия с населением более полумиллиона человек. О том, что жертва заболела черной плесенью, стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти умершего.