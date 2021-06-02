В Іраку зафіксували перші випадки зараження мукормікозом, більше відомим як чорна цвіль або чорний грибок. Жертвами хвороби вже стали дві людини.

За словами прес-секретаря Департаменту охорони здоров’я Іраку Дхі-Кар Аммар Аль-Замілі, перший заражений помер у місті Насирія з населенням понад півмільйона осіб. Про те, що жертва захворіла на чорну цвіль, стало відомо, коли видавали свідоцтво про смерть померлого.

– Випадки появи чорної цвілі виникають в результаті ускладнень, викликаних зараженням на коронавірус, через ослаблення імунітету, – зазначив Аль-Замілі.

Він також додав, що в країні зареєстровано ще чотири випадки зараження мукормікозом.

Поява чорної цвілі в Україні

Медики припускають, що чорна цвіль може з’явитися і в Україні, оскільки сплеск захворюваності мукормікозом вже зафіксували в сусідній Росії.

Також випадки чорного грибка зафіксовані в низці західних країн.

Однак чорна цвіль не передається від людини до людини, тому про епідемічну загрозу мукормікозу не йдеться.

Джерело: Rudaw