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Факти / Світ
Максим Зайченко |

В Іраку зафіксували перші випадки зараження чорною цвіллю: є жертви

В Іраку зафіксували перші випадки зараження чорною цвіллю: є жертви

В Іраку зафіксували перші випадки зараження мукормікозом, більше відомим як чорна цвіль або чорний грибок. Жертвами хвороби вже стали дві людини. 

За словами прес-секретаря Департаменту охорони здоров’я Іраку Дхі-Кар Аммар Аль-Замілі, перший заражений помер у місті Насирія з населенням понад півмільйона осіб. Про те, що жертва захворіла на чорну цвіль, стало відомо, коли видавали свідоцтво про смерть померлого.

– Випадки появи чорної цвілі виникають в результаті ускладнень, викликаних зараженням на коронавірус, через ослаблення імунітету, – зазначив Аль-Замілі. 

Він також додав, що в країні зареєстровано ще чотири випадки зараження мукормікозом. 

Поява чорної цвілі в Україні

Медики припускають, що чорна цвіль може з’явитися і в Україні, оскільки сплеск захворюваності мукормікозом вже зафіксували в сусідній Росії. 

Також випадки чорного грибка зафіксовані в низці західних країн. 

Однак чорна цвіль не передається від людини до людини, тому про епідемічну загрозу мукормікозу не йдеться. 

Джерело: Rudaw

Фото: Pexels

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