США и Германия близки к подписанию соглашения по газопроводу Северный поток-2, в котором Берлин обязуется использовать свои рычаги давления на РФ для продления соглашения о транзите российского газа через территорию Украины на срок до 10 лет. Нынешнее соглашение истекает в 2024 году.

Проектом этого соглашения располагает агентство Bloomberg.

Согласно документу, если Россия попытается использовать энергоносители как оружие против Украины, Германия будет принимать меры, в частности вводить санкции и ограничивать экспорт российского газа.

Берлин также будет настаивать на реакции на уровне ЕС.

По словам высокопоставленного американского чиновника, при обсуждении условий сделки формулировки выбраны намеренно двусмысленные, чтобы не давать России план действий в ответ на любое злонамеренное поведение. Он не исключил, что в ответ РФ может ограничить поставки газа в Германию.

Кроме того, в проекте говорится, что Германия назначит спецпосланника для развития двусторонних проектов с Украиной в сфере энергетики с фондом в $70 млн.

Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие дни перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.