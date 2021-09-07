Созданные США базы данных в Афганистане могут служить талибам для репрессий

Базы данных, которые США в течение двух десятилетий создавали в Афганистане, могут использоваться талибами как инструменты для репрессий.

После захвата власти в Афганистане большинство правительственных данных попали в руки Талибана. Появились признаки того, что талибы могут использовать информацию для запугивания и репрессий афганцев, сотрудничавших с американцами.

— Люди получают зловещие и угрожающие телефонные звонки, тексты и сообщения в WhatsApp, — сказала Ниша Суарес, директор службы республиканского представителя Сета Моултона, офис которого пытается помочь заблокированным афганцам, которые работали с США.

27-летний американский подрядчик в Кабуле рассказал американским журналистам, что ему и его коллегам, которые разрабатывали базу данных для управления зарплатами военных, звонили и вызывали в Министерство обороны.

Из-за этого он скрывается и меняет свое местонахождение каждый день. Но лидеры группировки Талибан утверждают, что не заинтересованы в расплате.

Сейчас неопределенной остается судьба одной из самых чувствительных баз данных — той, которая создавалась для выплаты зарплат солдатам и полиции. В системе есть данные о более 700 тыс. сотрудников сил безопасности за 40 лет. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник службы безопасности из бывшего правительства.

В базе среди прочего указаны даты рождения, номера телефонов, имена родителей и родственников, отпечатки пальцев, данные сканирования радужной оболочки глаза и лиц.

Один из бывших афганских чиновников сообщил, что доступ к системе имеют только авторизованные пользователи, но если талибы не смогут ее открыть, можно ожидать, что они попытаются ее сломать.

Американские аналитики считают, что помощь во взломе систем Талибам может предложить пакистанская разведывательная служба ISI или китайская, русская или иранская разведки.

— ISI было бы интересно узнать, кто работал на американцев, а Китай, Россия и Иран имеют собственные программы. Их агенты, безусловно, имеют технические возможности для проникновения в защищенные паролем базы данных, — заявил Джон Вудворд, профессор Бостонского университета и бывший офицер ЦРУ.

Перед выходом из Афганистана американские военные стерли информацию военного уровня.

Среди важнейших баз данных, которые остались, это Информационная система финансового менеджмента Афганистана, которая содержит подробную информацию об иностранных подрядчиках, и база данных Министерства экономики, где собраны все источники финансирования международных агентств по вопросам развития и помощи.

Также есть данные со сканированием радужной оболочки и отпечатками пальцев около 9 млн афганцев, контролируемых Национальным агентством статистики и информации.