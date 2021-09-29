27 сентября Венгрия подписала долгосрочное соглашение с российским Газпромом по транспортировке газа в обход Украины. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Газовое соглашение будет действовать в течение 15 лет, а вступит в силу уже с 1 октября. Ранее Венгрия также импортировала российский газ, но делала это через Украину.

МИД Украины негативно отреагировало на решение, назвав его политическим, необоснованным и таким, которое ухудшит украинско-венгерские отношения.

Факты ICTV разобрались, какие условия предполагает газовое соглашение, как оно повлияет на Украину и что об этом говорят специалисты.

Газовое соглашение Венгрии и России: что известно и как это повлияет на Украину

Условия контракта Венгрии с Газпромом

О соглашении с российским Газпромом в Венгрии говорили еще в августе. Тогда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что оно будет действовать 15 лет.

Однако через 10 лет условия контракта могут меняться. Газпром будет выделять Венгрии 4,5 млрд куб. м топлива, которые будут транспортироваться двумя путями.

Большая часть газа будет проходить через Сербию — 3,5 млрд куб. м, а 1 млрд куб. м — через Австрию.

Контракт был подписан в Будапеште 27 сентября. Глава МИД Венгрии заявил, что соглашение с Газпромом — это вопрос безопасности и экономики, а не политики.

Кто захотел исключить Украину из схемы транзита

Именно Россия настаивала на том, чтобы Украину исключили из схемы транзита газа. Венгрия это требование РФ приняла. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД считает, что в этой ситуации нужно действовать прагматично, чтобы избежать кризиса в отношениях с Венгрией.

Реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что расстроены и удивлены подписанием газового контакта между РФ и Венгрией. Такое решение назвали политическим и экономически необоснованным.

Министерство сообщило также, что соглашение с РФ нарушает договор об основах добрососедства и сотрудничества, который был подписан в 1991 году Украиной и Венгерской Республикой.

В конце сентября в Будапеште должно было состояться заседание совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В связи с подписанием контракта Украина решила перенести встречу.

В МИД отметили, что соглашение с РФ ухудшит украинско-венгерские отношения.

Еврокомиссия проводит оценку

МИД Украины обратилось к Европейской комиссии с просьбой провести оценку соответствия контракта законодательству ЕС в сфере энергетики.

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что проверка угроз после подписания соглашения уже идет.

— Контракт подписали вчера. Я уже попросил своих коллег проверить, какими будут последствия.

Дипломатические “перепалки”

МИД Венгрии уже ответило на критику Украины по газовому контракту. Венгерский министр иностранных дел Петр Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в дела Венгрии и желании помешать безопасному газоснабжению в стране. Он назвал действия Киева “недружественными”.

— Мы считаем серьезным нарушением нашего суверенитета и интересов национальной безопасности желание помешать безопасному газоснабжению нашей страны, отоплению домов венгерского народа и работе промышленности.

После реакции Украины на договор МИД Венгрии вызвало украинского посла Любовь Непоп.

МИД Украины ответило на это зеркально, вызвав венгерского посла в Киеве, чтобы донести свою позицию. Об этом сообщил представитель министерства Олег Николенко.

Как газовое соглашение РФ и Венгрии повлияет на Украину

Ухудшение украинско-венгерских отношений уже в разгаре.

В МИД подчеркнули, что газовое соглашение РФ и Венгрии угрожает национальной безопасности не только Украины, но и Европы.

Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон ожидает значительного сокращения или вообще остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Несмотря на то, что контракт подписан до 2024 года.

— Яркий пример политики Кремля в отношении Украины — как только появляется техническая возможность обойти Украину при транзите газа, Газпром запускает газ через более длинные, но собственные транзитные газопроводы.

По мнению политолога Владимира Фесенко, соглашение Венгрии и России — это свидетельство того, что Россия усиливает газовый шантаж Европы.

По его словам, до 2024 года Украина финансово не пострадает, но технологически — это риск. Об этом он заявил в эфире программы Politeka Online.

— Это создает для нас прежде всего технологические проблемы. Во-вторых, надо сейчас думать на всякий случай, если будет очень холодная зима. Каким образом, где и как мы будем покупать газ, как, возможно, надо будет использовать трубу в реверсном режиме. Такие вещи сейчас становятся очень актуальными.

Политолог прогнозирует, что украинские-венгерские отношения и в дальнейшем будут ухудшаться. Таким образом Россия раскалывает европейское сообщество.

Газовый конфликт Украины и Венгрии обнулил все попытки двух стран уладить конфликт 2020 года. Тогда украинско-венгерские отношения переживали едва ли не самый большой кризис.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал украинцев голосовать на местных выборах за венгерскую партию.

Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в выборы и даже запретила въезд некоторым венгерским чиновникам.