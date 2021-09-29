Газова угода між РФ та Угорщиною: що відбувається і як вплине на Україну

27 вересня Угорщина підписала довгострокову угоду з російським Газпромом щодо транспортування газу в обхід України. Про це повідомив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто.

Газова угода розрахована на 15 років, а набуде чинності уже з 1 жовтня. Раніше Угорщина також імпортувала російський газ, але робила це через Україну.

МЗС України негативно відреагувало на рішення, назвало його політичним, необґрунтованим і таким, що погіршить українсько-угорські відносини.

Факти ICTV розібралися, які умови передбачає газова угода, як вона вплине на Україну і що про це кажуть фахівці.

Газова угода Угорщини та Росії: що відомо і як це вплине на Україну

Умови контракту Угорщини з Газпромом

Про угоду з російським Газпромом в Угорщині говорили ще у серпні. Тоді міністр закордонних справ та зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявляв, що вона буде розрахована на 15 років.

Однак через 10 років умови контракту будуть змінюватись. Газпром виділятиме Угорщині 4,5 млрд куб палива, які транспортуватимуться двома шляхами.

Більша частина газу проходитиме через Сербію – 3,5 млрд куб. м, а 1 млрд куб. м – через Австрію.

Контракт було підписано в Будапешті 27 вересня. Очільник МЗС Угорщини заявив, що угода з Газпромом – це питання безпеки та економіки, а не політики.

Хто захотів виключити Україну зі схеми транзиту

Саме Росія наполягала на тому, щоб Україну виключили зі схеми транзиту газу. Угорщина ж цю вимогу РФ прийняла. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС вважає, що у цій ситуації потрібно діяти прагматично, щоб уникнути кризи у стосунках з Угорщиною.

Реакція України

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що засмучені та здивовані підписанням газового контакту між РФ та Угорщиною. Таке рішення назвали політичним та економічно необґрунтованим.

Міністерство повідомило також, що угода з РФ порушує Договір про основи добросусідства та співробітництва, який було підписано у 1991 році Україною та Угорською Республікою.

Наприкінці вересня у Будапешті мало відбутися п’яте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. У зв’язку з підписанням контракту Україна ініціювала перенесення засідання.

У МЗС наголосили, що угода з РФ погіршить українсько-угорські відносини.

Єврокомісія проводить оцінку

МЗС України звернулося до Європейської комісії з проханням провести оцінку відповідності контракту законодавству ЄС у сфері енергетики.

Представник Єврокомісії Тім Макфі заявив, що перевірка загроз після підписання угоди уже триває.

– Контракт підписали вчора. Я вже попросив своїх колег перевірити, якими будуть наслідки.

Дипломатичні “перепалки”

МЗС Угорщини вже відповіло на критику України щодо газового контракту. Угорський міністр закордонних справ Петр Сійярто звинуватив Україну у втручанні у справи Угорщини та бажанні перешкодити безпечному газопостачанню у країну. Він назвав дії Києва “недружніми”.

– Ми вважаємо серйозним порушенням нашого суверенітету та інтересів національної безпеки бажання перешкодити безпечному газопостачанню нашої країни, опаленню будинків угорського народу і роботі промисловості.

Після реакції України на договір МЗС Угорщини викликало українського посла Любов Непоп.

МЗС України відповіло на це дзеркально, викликавши угорського посла у Києві, щоб донести свою позицію. Про це повідомив речник міністерства Олег Ніколенко.

Як газова угода РФ та Угорщини вплине на Україну

Погіршення українсько-угорських відносин уже в розпалі.

У МЗС наголосили, що газова угода РФ та Угорщини загрожує національній безпеці не лише України, а й Європи.

Очільник Оператора ГТС України Сергій Макогон очікує значного скорочення або взагалі зупинки транзиту газу до Угорщини через Україну, попри контракт до 2024 року.

– Яскравий приклад політики Кремля щодо України – як тільки з’являється технічна можливість обійти Україну під час транзиту газу, Газпром запускає газ через більш довгі, але власні транзитні газогони.

На думку політолога Володимира Фесенка, угода Угорщини з РФ – свідчення того, що Росія посилює газовий шантаж Європи.

За його словами, до 2024 року Україна фінансово не постраждає, але технологічно – це ризик. Про це він заявив в ефірі програми Politeka Online.

– Це створює для нас передусім технологічні проблеми. По-друге, треба зараз думати про всяк випадок, якщо буде дуже холодна зима. Яким чином, де та як ми будемо купувати газ, як, можливо, треба буде використовувати трубу у реверсному режимі. Такі речі зараз стають дуже актуальними.

Політолог прогнозує, що українсько-угорські стосунки й надалі будуть погіршуватися. Таким чином Росія розколює європейську спільноту.

Газовий конфлікт України та Угорщини обнулив усі намагання двох країн залагодити конфлікт 2020 року. Тоді українсько-угорські стосунки переживали чи не найбільшу кризу.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав українців голосувати на місцевих виборах за угорську партію.

Україна звинуватила Угорщину у втручанні у вибори та навіть заборонила в’їзд деяким угорським посадовцям.