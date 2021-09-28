Почему дорожают газ, нефть и уголь, и как это может повлиять на Украину

28 сентября цена на газ в Европе установила новый рекорд и впервые превысила $1 000 за тысячу кубометров.

Согласно данным биржи ICE Futures, стоимость ближайшего, октябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF достигла отметки €85,24 за МВт/ч, а затем — и отметки в €85,65. Это примерно $1 030 за тысячу кубометров.

Рост стоимости газа связывают с несколькими факторами. Во-первых, это низкие запасы голубого топлива в европейских хранилищах в преддверии зимы. Сейчас они находятся на 10-летнем минимуме. Во-вторых, перебои с поставками газа из России и давление РФ на фоне попыток запуска газопровода Северный поток-2.

Выросла в цене и нефть марки Brent. Впервые за три года ее стоимость превысила $80 за баррель. В целом в этом году цены выросли на 55%. Эксперты прогнозируют, что, скорее всего, они будут расти и дальше.

Так, согласно оценке одной из крупнейших инвестиционных компаний в США и мире Goldman Sachs, к концу года Brent подорожает до $90 за баррель.

Между тем на фоне подорожания газа и нефти выросла стоимость угля. Впервые с 2008 года она превысила $200 за тонну. Так, котировка октябрьских фьючерсов на уголь в Роттердаме выросла до $201,75 за тонну. За день цена взлетела на 16,96%, или на $29,25 за тонну.

На поставку угля влияют мощные ливни в Колумбии и Индонезии и до сих пор закрытые из-за пандемии шахты. А поскольку ряд компаний вышли на рынок, чтобы обеспечить себя запасами угля накануне начала отопительного сезона, это привело к росту цен до рекордных уровней.

Кроме того, Китай, который в 2019 году был крупнейшим экспортером угля в мире, столкнулся с энергетическим кризисом. В стране в отдельных регионах отключают электроэнергию, временно останавливают работу заводы.

Со своей стороны экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV объясняет: на рост цен повлиял ряд факторов. Пандемия и карантин снизили спрос на энергоносители. Так, в апреле 2020 года цена на нефть марки Brent упала до $16 за баррель.

Цена газа на нидерландском хабе в мае 2020 года снизилась до €3,7 за МВт/ч. В таких условиях добыча энергоносителей была сокращена, новые месторождения не осваивали.

— Холодная зима опустошила запасы. Хранилища нефти, газа, угля опустели. Кроме того, в мире продолжается кампания по переходу на зеленую энергетику и сокращению выбросов СО2. Поэтому ряд стран наложили дополнительные ограничения на добычу энергоносителей, ввели дополнительные налоги, — объясняет эксперт.

Однако Александр Хмелевский отмечает: опыт прошлой зимы показал, что от традиционной энергетики отказываться рано. К сожалению, нарастить добычу голубого топлива в короткие сроки не удалось. Из-за технических проблем сократилась добыча газа в Северном море, нидерландское газовое месторождение Гронинген иссякло раньше, чем ожидалось, а США сократили поставки сжиженного газа в Европу.

Также эксперт обращает внимание на действия спекулянтов. Ведь более 90% контрактов на товарных рынках — это контракты на разницу. То есть большая часть участников не нуждаются в покупке товаров и не имеют реальных товаров на продажу. Их цель — получить прибыль за счет перепродажи, купить дешевле и продать дороже.

Собственно, по мнению экономиста, они и расшатывают рынок, чем наносят огромный вред как производителям, так и потребителям.

Александр Хмелевский отмечает, что аналогично развивается ситуация и на рынке нефти. Так, из-за ураганов в Мексиканском заливе сократилась ее добыча на американском континенте. У ряда стран возникли и логистические проблемы. В частности, в Великобритании наблюдается дефицит водителей бензовозов, которые ранее были уволены из-за карантинных ограничений. Это создало дефицит на рынке нефтепродуктов.

— Из-за дефицита газа и нефтепродуктов энергетические компании увеличили спрос на уголь. Однако европейские страны в последние годы закрыли немало шахт. Аналогичная ситуация и в Украине, где власти планируют до 2030 года вообще отказаться от добычи угля и закрыть шахты. Закупочная цена на уголь была установлена ​​ниже, чем себестоимость. Это привело к убыточной деятельности шахт и росту задолженности по зарплатам шахтеров, — объясняет эксперт.

Александр Хмелевский добавляет: как правило, в отопительный сезон цена на энергоносители растет. Пик цен ожидается во второй половине января. Поэтому стоимость газа, нефти и угля тогда могут оказаться значительно выше, чем сейчас.

Эксперт отмечает, что дефицит энергоносителей ставит под угрозу обеспечение энергокомпаниями теплом и энергией потребителей зимой. Ведь уже сейчас на украинских биржах цена газа достигает 26 500 грн. При таких условиях энергокомпании вынуждены терпеть убытки или повышать тарифы для потребителей.

Кроме того, по словам Александра Хмелевского, не исключено, что тарифы на коммунальные услуги зимой существенно вырастут. Поэтому, к сожалению, нас могут ждать непростые времена.