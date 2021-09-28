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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Еврокомисия оценит последствия газового соглашения РФ и Венгрии

транзит газу

Европейская комиссия оценит возможные угрозы после подписания Венгрией контракта с РФ по поставкам газа. Комиссия проверит, придержались ли в условиях контракта норм европейского законодательства.

Об этом заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Тим Макфи во время брифинга. Он отметил, что проверка нового газового контракта уже началась.

— Контракт подписали вчера. Я уже попросил своих коллег проверить, какими будут последствия.

Газовый контракт России и Венгрии

В понедельник, 27 сентября, Венгрия подписала контракт с Россией на поставку газа в обход Украины.

Еще в августе венгерская сторона сообщала, что будущий контракт с российским Газпромом будет рассчитанным на 15 лет. Но его условия можно будет изменить через 10 лет.

Россия будет поставлять топливо в Венгрию двумя маршрутамам — через Сербию и Австрию. Всего на год Венгрия будет получать 4,5 млрд куб российского газа.

До подписания соглашения Венгрия также импортировала российский газ, но делала это через Украину.

В Украине негативно отреагировали на эту сделку. Министерство иностранных дел заявило, что это ухудшит отношения с Венгрией, а решение назвало политическим и экономически необоснованным.

Именно украинская сторона обратилась в Еврокомиссию с просьбой дать оценку сделке на соответствие законодательству ЕС в сфере энергетики.

Фото: Depositphotos

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