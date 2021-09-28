Єврокомісія оцінить наслідки газової угоди РФ та Угорщини

Європейська комісія оцінить можливі загрози після підписання Угорщиною контракту з РФ щодо постачання газу. Комісія перевірить, чи в умовах контракту дотрималися норм європейського законодавства.
Про це заявив представник прес-служби Єврокомісії Тім Макфі під час брифінгу. Він наголосив, що перевірка щодо нового газового контракту уже розпочалася.
– Контракт підписали вчора. Я вже попросив своїх колег перевірити, якими будуть наслідки.
Газовий контракт Росії та Угорщини
У понеділок, 27 вересня, Угорщина підписала контракт з Росією на постачання газу в обхід України.
Ще в серпні угорська сторона повідомляла, що майбутній контракт з російським Газпромом буде розрахованим на 15 років. Але його умови можна буде змінити через 10 років.
Росія постачатиме паливо до Угорщини двома маршрутами – через Сербію та Австрію. Загалом на рік Угорщина отримуватиме 4,5 млрд куб російського газу.
До підписання угоди Угорщина також імпортувала російський газ, але робила це через Україну.
В Україні негативно відреагували на цю угоду. Міністерство закордонних справ заявило, що це погіршить відносини з Угорщиною, а рішення назвало політичним та економічно необґрунтованим.
Саме українська сторона звернулася до Єврокомісії з проханням надати оцінку угоді щодо відповідності законодавству ЄС у сфері енергетики.