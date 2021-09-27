Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать 27 сентября новый долгосрочный контракт с российским Газпромом на поставку газа в обход Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

— Считаем это исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям, что не соответствует принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года, — отмечается в заявлении.

В МИД отметили, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через газотранспортную систему Украины.

— С сожалением отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто, — подчеркнули в ведомстве.

В МИД напомнили, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Теперь ведомство решили перенести это заседание.

Украина также обратится в Еврокомиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.