У России нет права вмешиваться в решение о вступлении Украины в Североатлантический альянс. Об этом 30 ноября заявил генсек Йенс Столтенберг.

Так, журналисты Wall Street Journal напомнили ему, что РФ выступает против вступления Украины в НАТО и спросили, не идет ли альянс на поводу у Кремля, откладывая это решение после Бухарестского саммита.

Столтенберг, в свою очередь, подчеркнул, что НАТО не меняет решения, принятого на этом саммите, так как у альянса должен быть консенсус всех 30 стран-членов, чтобы принять к себе кого-то нового.

– Но политический месседж – что Россия не имеет права вмешиваться в этот процесс. Украина является суверенным независимым государством, и каждое суверенное независимое государство имеет право выбирать свой путь, в том числе относительно того, к каким альянсам оно хочет присоединиться. Это решение должна принимать Украина и 30 союзников, когда Украина будет готова к членству, – подчеркнул генсек НАТО.

Кроме того, на брифинге в Риге Столтенберг сообщал, что главы МИД НАТО обсудили введение санкций против России в случае агрессии в Украине.

Источник: Европейская правда

Фото: НАТО