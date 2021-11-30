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Факты / Мир

Главы МИД НАТО обсудили введение санкций против России в случае агрессии в Украине

Анастасия Гевко редактор ленты
Єнс Столтенберг

Во время встречи в Риге главы МИД стран НАТО обговорили возможность введения санкций против России в случае, если она вновь проявит агрессию против Украины. 

Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

– Как я уже несколько раз заявлял, будет высокая цена, которую придется заплатить России, если они снова применит силу против независимого суверенного государства, Украины. Мы продемонстрировали нашу способность требовать затрат, экономических и политических действий. А также с годами увеличилось наше военное присутствие в этом регионе, – сказал Столтенберг во время брифинга.

Он уточнил, что НАТО продолжает демонстрировать реакции в том числе на предыдущие применения РФ военной силы против Украины и этот опыт позволил понять, что альянс может поддерживать жесткие экономические и финансовые санкции, а также политические санкции.

– Мы обсудили санкции, политические меры и мы увидели готовность и способность поддерживать экономические санкции против России, когда это необходимо, – цитирует Столтенберга РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести каскад санкций в случае вторжения Российской Федерации в Украину.

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Источник: НАТО, РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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