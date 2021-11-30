Росія не має права втручатися у рішення про вступ України до Північноатлантичного альянсу. Про це 30 листопада заявив генсек Єнс Столтенберг.

Так, журналісти Wall Street Journal нагадали йому, що РФ виступає проти вступу України до НАТО і запитали, чи не йде альянс на поступки Кремлю, відкладаючи це рішення після Бухарестського саміту.

Столтенберг, у свою чергу, підкреслив, що НАТО не змінює рішення, прийнятого на цьому саміті, оскільки альянс повинен мати консенсус усіх 30 країн-членів, щоб прийняти до себе когось нового.

– Але політичний меседж – що Росія не має права втручатися у цей процес. Україна є суверенною незалежною державою, і кожна суверенна незалежна держава має право обирати свій шлях, зокрема щодо того, до яких альянсів вона хоче приєднатися. Це рішення має приймати Україна та 30 союзників, коли Україна буде готова до членства, – наголосив генсек НАТО.

Крім того на брифінгу у Ризі Столтенберг повідомляв, що глави МЗС НАТО обговорили введення санкцій проти Росії у випадку агресії в Україні.

Джерело: Європейська правда

Фото: НАТО