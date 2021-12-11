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Факты / Мир

Госсекретарь США обсудил с главами МИД Британии и Германии сдерживание РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
ентоні блінкен

Американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудил во время встречи министров G7 в Ливерпуле с главами МИД Германии и Британии обстановку на границе Украины и сдерживание России от эскалации.

– Секретарь Блинкен и министр иностранных дел Трасс отметили важность продолжения координации между США и Великобританией для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины, – сказал спикер Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок достигли соглашения о том, что в случае очередной эскалации со стороны Кремля необходимо будет дать решительный ответ.

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Источник: ЄП

Фото: Getty Images

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