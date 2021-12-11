Американский госсекретарь Энтони Блинкен обсудил во время встречи министров G7 в Ливерпуле с главами МИД Германии и Британии обстановку на границе Украины и сдерживание России от эскалации.

– Секретарь Блинкен и министр иностранных дел Трасс отметили важность продолжения координации между США и Великобританией для сдерживания России от дальнейшей агрессии против Украины, – сказал спикер Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Блинкен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок достигли соглашения о том, что в случае очередной эскалации со стороны Кремля необходимо будет дать решительный ответ.

Источник: ЄП