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Факты / Мир

Нападение РФ: президент Литвы предупредил о возможности “худшего сценария”

Анастасия Гевко редактор ленты
гітанас науседа - президент литви

Президент Литвы предупредил о высокой вероятности новой агрессии России против Украины и предположил, что это может привести к осуществлению “худшего сценария”.

Об этом он сказал после беседы лидеров стран Бухарестской девятки с президентом США Джо Байденом.

– Как я сказал президенту США, это звоночек не только для Украины, это звоночек и для всего восточного фланга НАТО. Страны Балтии тоже чувствуют прямую угрозу, – заявил Науседа.

Он уточнил, что лидеры девятки договорились с Байденом, что в таком случае их военный ответ России будет адекватным.

– Можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, что позволит нам чувствовать себя более защищенными… есть много признаков, которые показывают, что может осуществиться и худший сценарий – военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы вместе должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было, – сказал президент Литвы.

Он назвал сдерживание лучшим средством для того, чтобы привить уважение к правам независимых государств.

Байден при этом, как отметил Науседа, берет на себя необходимое лидерство и сплачивает силы.

– Ответ будет самым жестким: вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким, – предупредил Гитанас Науседа.

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Источник: Delfi

Фото: УНИАН

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