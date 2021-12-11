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Держсекретар США обговорив із главами МЗС Британії та Німеччини стримування РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
ентоні блінкен

Американський держсекретар Ентоні Блінкен обговорив під час зустрічі міністрів G7 у Ліверпулі з главами МЗС Німеччини та Британії обстановку на кордоні України та стримування Росії від ескалації.

– Секретар Блінкен та міністр закордонних справ Трас наголосили на важливості продовження координації між США та Великою Британією для стримування Росії від подальшої агресії проти України, – сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс.

За його словами, Блінкен та міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок досягли угоди про те, що у разі чергової ескалації з боку Кремля необхідно буде дати рішучу відповідь.

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Джерело: ЄП

Фото: Getty Images

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