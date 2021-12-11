Президент Литви попередив про високу ймовірність нової агресії Росії проти України та припустив, що це може призвести до здійснення “найгіршого сценарію”.

Про це він сказав після розмови лідерів країн Бухарестської дев’ятки із президентом США Джо Байденом.

– Як я сказав президенту США, це дзвіночок не лише для України, це дзвіночок і для всього східного флангу НАТО. Країни Балтії також відчувають пряму загрозу, – заявив Науседа.

Він уточнив, що лідери дев’ятки домовилися з Байденом, що в такому разі їхня військова відповідь Росії буде адекватною.

– Можемо розраховувати на підкріплення у військовому сенсі, що дозволить нам почуватися більш захищеними… є багато ознак, які показують, що може здійснитись і найгірший сценарій – військова інтервенція на територію суверенної незалежної держави. Ми разом маємо зробити все, щоб цього найгіршого сценарію не було, – сказав президент Литви.

Він назвав стримування найкращим засобом для того, щоб прищепити повагу до прав незалежних держав.

– Відповідь буде найжорсткішою: вся світова і навіть європейська політична архітектура дуже зміниться, а характер санкцій буде найжорсткішим, – попередив Гітанас Науседа.

Байден при цьому, як зазначив Науседа, бере на себе необхідне лідерство та згуртовує сили.

Джерело: Delfi