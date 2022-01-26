США обещают предоставить Украине оружие для защиты от российской авиации

Украина получит от США оружие для защиты от воздушных военных сил Российской Федерации. Об этом заместительница госсекретаря США Венди Шерман сказала 26 января во время онлайн-дискуссии с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд на платформе YES.

Так, Кальюлайд спросила, сможет ли Украина получить оружие, которое могло бы защитить ее, если Россия решит атаковать с воздушными военными силами.

– Это чрезвычайно важно. Мы хотим сделать все, чтобы помочь Украине защитить себя. И мы даем утвердительный ответ на этот вопрос, – сообщила замгоссекретаря США.

По данным Шерман, Вашингтон видит все признаки того, что Россия вновь вторгнется в Украину к середине февраля.